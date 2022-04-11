РКН внес 10 страниц «Викимедии» в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 10 страниц «Викимедии», на которых содержатся порнографические изображения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

За неудаление подобных материалов ресурсу грозит штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей.

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский рассказал, что речь идет о «рисунках в стиле аниме», которые опубликованы на «Викискладе».

«Это не иллюстрации в „Википедии“. В русской „Википедии“ они не используются. Это файлы в другом проекте — „Викисклад“. По поводу их удаления идет обсуждение. Какой будет его итог, пока неизвестно», — отметил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от «Википедии» немедленно удалить десять порнографических изображений. «Теперь к нам пришли из‑за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, „содержат порнографические изображения несовершеннолетних“», — рассказали представители сообщества.