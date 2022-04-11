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Швыдкой: коллекция братьев Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам

Денис Ламехов
Сегодня в 13:00

Cпециальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что художественные работы из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых могут вернуться в Россию к майским праздникам. Его слова передает ТАСС.

«Вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана», — добавил Швыдкой. Он также отметил, что среди работ есть те, что принадлежат частным лицам, попавшим под персональные санкции ЕС.

9 апреля газета Le Monde сообщила, что одна из картин, «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского принадлежит российскому бизнесмену Петру Авену. Ограничения против него ЕС ввел 28 февраля.

Также издание рассказало, что Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых, включая упомянутое полотно Кончаловского. В посольстве России в Париже не подтвердили задержание работ.

Экспонаты были выставлены в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», открытой 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она завершилась 3 апреля.

16 марта «Афиша Daily» подробно рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Среди них — «Женщина, держащая плод» Поля Гогена, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо и один из видов на мост Ватерлоо Клода Моне.

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