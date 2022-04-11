Google устранил ошибку в переводчике, из‑за которой РКН потребовал прекратить угрозы в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Google.Translate было выявлено нарушение «экстремистского характера». Дело в том, что в переводчике при вводе словосочетания «dear Russians» («дорогие россияне») сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» («мертвые россияне»).