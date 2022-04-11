перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tyler Casey/Unsplash
Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для брендов, прекративших работу в России 18:24
В Раде предложили ввести уголовное наказание для военнообязанных, не вернувшихся в страну 18:11
На петербургскую исполнительницу завели уголовное дело о фейках про российскую армию 18:10
Google устранил ошибку в переводчике, из‑за которой РКН потребовал прекратить угрозы в адрес россиян Обновлено в 18:03
В Белгородской, Брянской и Воронежской областях повышен уровень террористической опасности Обновлено в 17:52
Sharon McCutcheon/Unsplash
Из учебников английского языка исключат упоминание Amnesty International 17:52
В Московском доме музыки можно будет послушать пасхальный орган 17:21
Эльдар Джарахов выпустил клип на сингл «Вокзал» 16:50
Государственный Эрмитаж/YouTube
Экспонаты Эрмитажа, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в музей 16:27
Марина Овсянникова станет корреспондентом немецкого издания Die Welt 16:13
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора 15:54
Умер основатель панк-группы The Saints Крис Бейли 15:43
Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях 15:40
Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им запрещено летать в страны ЕС 15:34
Lane Hartwell/Wikimedia Commons
РКН внес 10 страниц «Викимедии» в реестр запрещенной информации 15:09
Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей 14:34
Минпросвещения решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии 14:28
Лавров: «спецоперация» на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире 14:21
РКН потребовал от Speedtest раскрыть локализацию данных россиян. Сервису грозит блокировка 13:35
«Национальный бестселлер»/YouTube
Литературную премию «Нацбест» не будут вручать в 2022 году 13:32
Отключить рекламу

Google устранил ошибку в переводчике, из‑за которой РКН потребовал прекратить угрозы в адрес россиян

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40
Обновлено сегодня в 18:03:

Google устранил ошибку в переводчике, который предлагал заменить словосочетание «dear Russians» («дорогие россияне») фразой «dead Russians» («мертвые россияне»). Об этом сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Google.Translate было выявлено нарушение «экстремистского характера». Дело в том, что в переводчике при вводе словосочетания «dear Russians» («дорогие россияне») сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» («мертвые россияне»).

Роскомнадзор потребовал, чтобы Google принял меры по недопущению подобных ситуаций в отношении пользователей. Он также потребовал от американской компании объяснить причины появления таких сообщений.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить