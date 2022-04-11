Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей

Работы из коллекции Третьяковской галереи, задержанные финской таможней на пути в Россию, прибудут в музей сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

В Третьяковке отметили: распаковывать произведения будут на следующий день, но уточнили, что составленное расписание — предварительное.

4 апреля стало известно, что на финской границе застряли три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства из собраний российских музеев. Причиной стали санкции ЕС, которые затронули куплю-продажу антиквариата.

8 апреля МИД Финляндии разрешил вернуть России задержанные работы. 9 апреля вступили в силу законодательные изменения в соответствии с новыми санкциями Евросоюза. Они включают возможность стран ЕС выдавать «разрешения на вывоз и иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию».

В тот же день российский Минкульт сообщил, что автомобили с произведениями искусства находятся на территории России.

Глава Минкульта России Ольга Любимова поясняла, что речь идет об экспонатах двух выставок, которые проходили в Италии. Первая выставка, получившая название «Форма бесконечности», проходила в Музее современного искусства в Удине и завершилась 23 марта. Для нее были привезены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Вторая — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской Галерее Пьяцца Скала, завершившаяся 27 марта. На ней были представлены экспонаты из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».

Также в числе работ, проходивших таможенную проверку на финской границе, оказались художественные произведения из ГМИИ им. Пушкина. Они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тиба.