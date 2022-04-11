перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им запрещено летать в страны ЕС 15:34
РКН внес 10 страниц «Викимедии» в реестр запрещенной информации 15:09
В двух районах Воронежской области повышен уровень террористической опасности 14:51
Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей 14:34
Минпросвещения решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии 14:28
Лавров: «спецоперация» на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире 14:21
РКН потребовал от Speedtest раскрыть локализацию данных россиян. Сервису грозит блокировка 13:35
«Национальный бестселлер»/YouTube
Литературную премию «Нацбест» не будут вручать в 2022 году 13:32
Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам 13:23
Швыдкой: коллекция братьев Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам 13:00
В России выявили менее 12 тыс. случаев коронавируса 12:37
Импортер алкоголя Ladoga вновь снижает цены в России 12:25
В Москве проведут эксперимент — водителям разрешат покидать место ДТП 12:17
Основатель ivi покинет должность гендиректора компании 11:40
Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами 10:12
Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter 10:11
Фингруппа Societe Generale уходит с российского рынка 9:45
Amaury Laporte/Wikimedia Commons
Во второй тур президентских выборов во Франции проходят Макрон и Ле Пен 9:16
The Times: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО 9:01
В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Два человека погибли 8:48
Отключить рекламу

Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей

Денис Ламехов
Сегодня в 14:34

Работы из коллекции Третьяковской галереи, задержанные финской таможней на пути в Россию, прибудут в музей сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

В Третьяковке отметили: распаковывать произведения будут на следующий день, но уточнили, что составленное расписание — предварительное.

4 апреля стало известно, что на финской границе застряли три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства из собраний российских музеев. Причиной стали санкции ЕС, которые затронули куплю-продажу антиквариата.

8 апреля МИД Финляндии разрешил вернуть России задержанные работы. 9 апреля вступили в силу законодательные изменения в соответствии с новыми санкциями Евросоюза. Они включают возможность стран ЕС выдавать «разрешения на вывоз и иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию».

В тот же день российский Минкульт сообщил, что автомобили с произведениями искусства находятся на территории России.

Глава Минкульта России Ольга Любимова поясняла, что речь идет об экспонатах двух выставок, которые проходили в Италии. Первая выставка, получившая название «Форма бесконечности», проходила в Музее современного искусства в Удине и завершилась 23 марта. Для нее были привезены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Вторая — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской Галерее Пьяцца Скала, завершившаяся 27 марта. На ней были представлены экспонаты из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».

Также в числе работ, проходивших таможенную проверку на финской границе, оказались художественные произведения из ГМИИ им. Пушкина. Они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тиба.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Минкультуры России
Эрмитаж
Люди
Ольга Любимова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить