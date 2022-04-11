The Times: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО

Власти Швеции и Финляндии готовы присоединиться к НАТО уже летом этого года. Об этом пишет The Times со ссылкой на официальные источники.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, членство стран в альянсе часто обсуждалось на переговорах министров иностранных дел НАТО. Он отметил, что поводом для такого решения стала «военная спецоперация» России на территории Украины.

Отмечается, что Финляндия первой подаст заявку на вступление в НАТО в июне, а за ней последует Швеция. По мнению собеседников The Times, страны расширят возможности альянса при сборе разведданных и по усилиям ВВС, став «настоящими игроками» НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что не считает расширение НАТО в сторону Финляндии и Швеции экзистенциальной угрозой для России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс готов относительно быстро принять Швецию и Финляндию, если эти страны выразят желание присоединиться к нему.