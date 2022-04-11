Экспонаты Эрмитажа, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в музей

Среди экспонатов — живописные полотна и скульптуры. Заведующий отделом западноевропейского искусства Эрмитажа Сергей Андросов сообщил, что в течение нескольких дней произведения вернутся в постоянную экспозицию музея.

Сотрудники Эрмитажа в присутствии представителя Федеральной таможенной службы начали разгружать ящики, в которых перевозились произведения. В составе груза — работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Элизабет Виже-Лебрен, Джулио Карлини и других мастеров.

Работы из собрания Эрмитажа , задержанные финской таможней на пути в Россию, вернулись в музей. Об этом сообщает ТАСС.

Это третье возвращение выставки Эрмитажа за последнее время. Я хочу прежде всего сердечно поблагодарить сотрудников посольства России в Финляндии, наше министерство иностранных дел, министерство культуры, Федеральную таможенную службу, МИД Финляндии и наших партнеров в Италии и Франции. Все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь: что в действующем международном праве культурные обмены имеют особый статус и не подчиняются, по крайней мере на сегодня, даже санкционным требованиям, это очень важно.

4 апреля стало известно, что на финской границе застряли три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства из собраний российских музеев. Причиной стали санкции ЕС, которые затронули куплю-продажу антиквариата.

8 апреля МИД Финляндии разрешил вернуть России задержанные работы. 9 апреля вступили в силу законодательные изменения в соответствии с новыми санкциями Евросоюза. Они включают возможность стран ЕС выдавать «разрешения на вывоз и иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию».

В тот же день российский Минкульт сообщил, что автомобили с произведениями искусства находятся на территории России.

Глава Минкульта Ольга Любимова поясняла, что речь идет об экспонатах двух выставок, которые проходили в Италии. Работы из коллекции Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина» возвращались с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской галерее Пьяцца-Скала.

Произведения из Третьяковской галереи и Музея Востока участвовали в выставке «Форма бесконечности», проходившей в Музее современного искусства в Удине.

Также в числе работ, проходивших таможенную проверку на финской границе, оказались художественные произведения из ГМИИ им. Пушкина. Они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тибы.

В Третьяковской галерее сообщили, что задержанные в Финляндии картины вернутся в музей уже сегодня, 11 апреля.