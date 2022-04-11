Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им запрещено летать в страны ЕС

Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиационной безопасности. Об этом говорится в сообщении ЕК.

В реестр попали все ключевые российские перевозчики: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair, «Сибирь», Nordwind, «Аврора» и другие. Им запрещено летать в аэропорты стран ЕС и над территорией сообщества.

Свое решение ЕК объяснила тем, что эти авиакомпании не соответствуют международным стандартам безопасности. «Россия принудительно перерегистрировала принадлежащие иностранным компаниям самолеты, разрешив их операции без легальных сертификатов пригодности к эксплуатации», — отметили там.

Ранее всем российским компаниям уже было запрещено входить в воздушное пространство ЕС — согласно санкциям, наложенным на Россию из‑за начала «военной операции» на Украине. РФ перерегистрировала иностранные самолеты в стране из‑за другой ограничительной меры — запрета на продажу и передачу в лизинг российским авиакомпаниям западных лайнеров и поставки комплектующих к ним.