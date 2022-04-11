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Эльдар Джарахов выпустил клип на сингл «Вокзал»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:50

Вышел клип на трек Эльдара Джарахова «Вокзал». Посмотреть его можно на официальном ютьюб-канале артиста.

Все действие ролика происходит в поезде, где в каждом купе и даже в кабине машиниста — отдельная жизнь. Главные герои – парень с девушкой, которые поссорились, но разойтись слишком далеко друг от друга они не могут.

«В процессе создания идейного сюжета команда столкнулась с отказом в съемках на вокзалах Москвы по причине эмоциональных слов в песне, поэтому съемки проходили в Подмосковье в специально выстроенном автобусе, напоминающем вагон поезда. Видеоряд получился настолько правдивым по наполнению сцен и персонажей, что каждому станет близка атмосфера в том или ином окошке поезда», — говорится в пресс-релизе клипа.

«Вокзал» — это последний сингл из альбома Эльдара Джарахова «Легкий способ бросить любить». Он подводит к финалу закольцованного сюжета пластинки — истории человека, который пытается сбежать от любви.

«Желать счастья и блага той, кто навсегда в твоем сердце, — самая большая боль и глубокие раны, вызывающие ненависть и бегство… Но хуже всего видеть, как рядом с тобой кто‑то несчастлив», — рассказал сам Джарахов о посыле песни.

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