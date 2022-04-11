Эльдар Джарахов выпустил клип на сингл «Вокзал»

Вышел клип на трек Эльдара Джарахова «Вокзал». Посмотреть его можно на официальном ютьюб-канале артиста.

Все действие ролика происходит в поезде, где в каждом купе и даже в кабине машиниста — отдельная жизнь. Главные герои – парень с девушкой, которые поссорились, но разойтись слишком далеко друг от друга они не могут.

«В процессе создания идейного сюжета команда столкнулась с отказом в съемках на вокзалах Москвы по причине эмоциональных слов в песне, поэтому съемки проходили в Подмосковье в специально выстроенном автобусе, напоминающем вагон поезда. Видеоряд получился настолько правдивым по наполнению сцен и персонажей, что каждому станет близка атмосфера в том или ином окошке поезда», — говорится в пресс-релизе клипа.