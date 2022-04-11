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Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора

Виктория Шанина
Сегодня в 15:54

Власти Канады анонсировали санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД страны Мелани Жоли.

В санкционный список попали производители беспилотников и ракет «Искандер», Московский физико-технический институт и Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В частности, речь идет о Конструкторском бюро машиностроения в Коломне, БПЛА «Кронштадт», Курганском машиностроительном заводе, НПП «Исток», АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», Федеральном научно-производственном центре «Титан-Баррикады», «Интеграл СПб», НИКИЭТ имени Доллежаля, АО «Судостроительный завод „Вымпел“», Миасском машиностроительном заводе и других предприятиях.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции.

Уже 8 марта Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций. На тот момент в отношении страны ввели более 5500 ограничений, что больше, чем у Ирана (3600), Сирии (2600) и Северной Кореи (2100).

8 апреля ЕС ввел уже пятый пакет санкций — против 217 людей и 18 организаций. Общее число людей и организаций, попавших под ограничения ЕС начиная с 2014 года, составило 1091 и 80 соответственно.

В этот день количество санкций против России достигло 8269. Большую часть из них ввели США (1789), Швейцария (1124), Великобритания (1126) и Канада (1149).

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