Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора

Власти Канады анонсировали санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД страны Мелани Жоли.

В санкционный список попали производители беспилотников и ракет «Искандер», Московский физико-технический институт и Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В частности, речь идет о Конструкторском бюро машиностроения в Коломне, БПЛА «Кронштадт», Курганском машиностроительном заводе, НПП «Исток», АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», Федеральном научно-производственном центре «Титан-Баррикады», «Интеграл СПб», НИКИЭТ имени Доллежаля, АО «Судостроительный завод „Вымпел“», Миасском машиностроительном заводе и других предприятиях.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции.

Уже 8 марта Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций. На тот момент в отношении страны ввели более 5500 ограничений, что больше, чем у Ирана (3600), Сирии (2600) и Северной Кореи (2100).

8 апреля ЕС ввел уже пятый пакет санкций — против 217 людей и 18 организаций. Общее число людей и организаций, попавших под ограничения ЕС начиная с 2014 года, составило 1091 и 80 соответственно.

В этот день количество санкций против России достигло 8269. Большую часть из них ввели США (1789), Швейцария (1124), Великобритания (1126) и Канада (1149).