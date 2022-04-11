На петербургскую исполнительницу завели уголовное дело о фейках про российскую армию

В отношении петербургской исполнительницы, художницы и экс-авторки видео «Бумаги» Саши Скочиленко завели уголовное дело по статье о фейках про Вооруженные силы России. Об этом «Бумаге» рассказал друг Скочиленко.

По его словам, утром 11 апреля к знакомому музыканту Саши приехали полицейские. Девушка поехала к нему, затем они оба перестали выходить на связь. Как утверждает друг Скочиленко, с телефона задержанного музыканта Саше писали полицейские.

Позже стало известно, что Скочиленко тоже задержана. Днем она ждала приезда адвоката, чтобы в его присутствии полицейские начали обыск.

9 апреля Скочиленко участвовала в антивоенном концерте. Также девушка с ее именем и фамилией есть в списке от «ОВД-Инфо»* задержанных на акции против войны, которая прошла 3 марта в Петербурге.

* «ОВД-Инфо» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.