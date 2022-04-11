В двух районах Воронежской области повышен уровень террористической опасности

В Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области, которые граничат с Украиной, повышен уровень террористической опасности до желтого. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Причиной он назвал «возможные провокации украинских националистов». Мера, по его словам, исключительно профилактическая, а обстановка в области спокойная и абсолютно контролируемая властями и правоохранителями.

Желтый режим будет действовать до 26 апреля. Жителей региона губернатор призвал повысить бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных личностях и оставленных предметах.

Всего есть три уровня террористической опасности: повышенный синий, высокий желтый и критический красный. Желтый вводится при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.

Ранее такой же уровень террористической опасности был введен в Курской области. В регионе установят контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, будет проводиться усиленное патрулирование населенных пунктов.