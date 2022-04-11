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Марина Овсянникова станет корреспондентом немецкого издания Die Welt

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом, будет работать в немецком издании Die Welt. Об этом сообщает компания Axel Springer, которой принадлежит Welt.

Овсянникова станет внештатным корреспондентом издания, в том числе освещающим события на Украине и в России. Она будет писать для газеты, а также регулярно участвовать в выпусках новостей телеканала Welt.

«Welt отстаивает то, что сейчас так яростно защищает смелый народ Украины, — свободу. Я считаю своим долгом как журналиста защищать эту свободу. И я рада, что могу сделать это сейчас для Welt», — сказала Овсянникова.

Главред Welt Group Ульф Пошардт отметил, что экс-редактор Первого канала «защитила важнейшие принципы журналистской этики», несмотря на возможные угрозы.

Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала 14 марта, во время выпуска вечерних новостей с Екатериной Андреевой. Перед своей акцией она записала и выложила в сеть видео, в котором также произнесла пацифистские лозунги.

За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). 14 апреля суд рассмотрит административное дело против Овсянниковой за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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