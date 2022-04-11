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Во второй тур президентских выборов во Франции проходят Макрон и Ле Пен

Виктория Шанина
Сегодня в 9:16

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. Результаты опубликованы на сайте Министерства внутренних дел страны.

После подсчета 97% голосов лидирует действующий президент Франции Эммануэль Макрон, набравший 27,6% голосов. Во второй тур он выходит вместе с кандидатом от «Национального объединения» Марин Ле Пен (23,41%).

Результаты других кандидатов первой пятерки лидеров:


  • Жан-Люк Меланшон от партии «Непокорившаяся Франция» — 21,95%;
  • Эрик Земмур («Отвоевание») — 7,05%;
  • Валери Пекресс («Республиканцы») — 4,79%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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