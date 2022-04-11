Во второй тур президентских выборов во Франции проходят Макрон и Ле Пен

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. Результаты опубликованы на сайте Министерства внутренних дел страны.
После подсчета 97% голосов лидирует действующий президент Франции Эммануэль Макрон, набравший 27,6% голосов. Во второй тур он выходит вместе с кандидатом от «Национального объединения» Марин Ле Пен (23,41%).
Результаты других кандидатов первой пятерки лидеров:
- Жан-Люк Меланшон от партии «Непокорившаяся Франция» — 21,95%;
- Эрик Земмур («Отвоевание») — 7,05%;
- Валери Пекресс («Республиканцы») — 4,79%.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.