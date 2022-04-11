Умер основатель панк-группы The Saints Крис Бейли

Умер основатель и вокалист австралийской панк-группы The Saints Крис Бейли. Об этом сообщает Pitchfork.
Бейли было 65 лет. Издание сообщает, что музыкант скончался 9 апреля, причины смерти не называются. Он основал The Saints в 1973 году. Известность коллективу принес вышедший в июне 1976-го дебютный сингл «(I’m) Stranded».
The Saints стали первой панк-группой за пределами Соединенных Штатов, официально издавшей свой материал, и обогнали таким образом первые релизы британцев Sex Pistols (ноябрь 1976-го) и The Clash (март 1977-го).
Вслед за синглом последовал одноименный альбом «(I’m) Stranded». Всего группа выпустила 14 пластинок и с разным составом участников продолжала записывать материал вплоть до смерти Бейли, который оставался вокалистом коллектива на протяжении всей его истории.
Журнал Rolling Stone называл The Saints одной из наиболее влиятельных групп жанра не только в Австралии, но и в мире.