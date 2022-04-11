Умер основатель панк-группы The Saints Крис Бейли

Умер основатель и вокалист австралийской панк-группы The Saints Крис Бейли. Об этом сообщает Pitchfork.

Бейли было 65 лет. Издание сообщает, что музыкант скончался 9 апреля, причины смерти не называются. Он основал The Saints в 1973 году. Известность коллективу принес вышедший в июне 1976-го дебютный сингл «(I’m) Stranded».

The Saints стали первой панк-группой за пределами Соединенных Штатов, официально издавшей свой материал, и обогнали таким образом первые релизы британцев Sex Pistols (ноябрь 1976-го) и The Clash (март 1977-го).