Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня

YouTube заблокировал канал Госдумы в рамках соблюдения законов о санкциях. Российские власти в ответ пригрозили сервису блокировкой и статусом «вне закона», а в парламенте запланировали изучить и перекрыть способы заработка Google в стране.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод». Причину регулятор не уточнил, но в редакции говорят, что доступ ограничили на основании закона о дискредитации российской армии, а уведомление прислали за три часа до блокировки.

Накануне задержали журналиста Евгения Левковича и составили на него протокол о дискредитации ВС РФ. Тем временем в Калужской области 84-летнего художника Владимира Овчинникова оштрафовали на 35 тыс. рублей по той же административной статье: он нарисовал на доме девочку и падающие снаряды с подписью «Остановиться».

Участница Pussy Riot Люся Штейн уехала из России, потому что ей «надоели репрессии». А ее подруге Марии Алехиной, которая осталась в стране, грозит реальный тюремный срок за то, что она срезала браслет слежения после начала «спецоперации» на Украине.

Итальянский министр культуры выступил за немедленное включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его мнению, «прекрасному городу, чья история связана с Италией, грозит разрушение».

Две картины из коллекции братьев Морозовых останутся во Франции. Одна картина будет в стране до тех пор, пока активы ее российского владельца «будут оставаться замороженными».

Датский Saxo Bank с 6 июня 2022 года закроет счета россиян. Банк заявил, что прекращает работу с клиентами из-за санкций, которые были введены в отношении России.

Lush закроет 17 из 48 магазинов в России и уволит 200 из 500 сотрудников. Владелец российской сети британского косметического бренда объяснил такое решение кризисом из-за приостановки поставок продукции.

«Матч ТВ» узнал, что российские призеры Олимпиады в Пекине вместо иномарок получат деньги. Это связано с тем, что иностранные производители не могут предоставить нужное количество автомобилей.

Фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года, вновь перенесли на следующий год. Новые даты команда фестиваля пообещала объявить позднее.

На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс, который пробудет там около недели. Его участниками стали вице-президент Axiom Space Майкл Эладия Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Итан Стиббе.

Экземпляр первого выпуска комикса о Капитане Америке продали на аукционе за 3,1 млн долларов. Издание вышло в 1941 году, на его обложке супергерой наносит удар Адольфу Гитлеру.