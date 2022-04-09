Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне планирует изучить, как еще Google зарабатывает в России и ограничить эти возможности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он также напомнил, что Роскомнадзор уже принял ограничительные меры в отношении рекламы Google и обязал российские поисковые системы сообщать о нарушениях компании при использовании ее сервисов.

Кроме того, Пискарев отметил, что недавняя блокировка ютьюб-канала «Дума-ТВ» является «возмутительным актом цензуры в отношении России».

«Очевидно, что компания Google, владеющая хостингом, абсолютно несамостоятельна в своих решениях и действует исключительно по указке американских властей, становясь „дубиной информационной войны“ в руках Вашингтона», — сказал он.

7 апреля в Роскомнадзоре заявили, что YouTube, который принадлежит Google, «стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

С апреля 2020 года также было выявлено около 60 случаев, которые связаны с дискриминацией контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. «В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, „Россия 24“, Sputnik, „Звезда“, РБК, НТВ и многих других», — заявили в ведомстве.