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Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon

Юлия Онодэра
Вчера в 23:19

На Международную космическую станцию отправился первый полностью коммерческий рейс. Он совершается на ракете-носителе Falcon 9 и корабле Crew Dragon. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ракета стартовала во Флориде в 18:17 по московскому времени. На ее борту находятся бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Итан Стиббе.

Оператором миссии выступает Axiom Space. Предполагается, что корабль состыкуется с МКС ориентировочно в 12:30 по московскому времени 9 апреля. Экипаж пробудет на станции около недели.

Полет Crew Dragon проходит в данный момент в штатном режиме. Представители Space X отмечают, что для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а для капсуля Crew Dragon — третий.

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