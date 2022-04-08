Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon

На Международную космическую станцию отправился первый полностью коммерческий рейс. Он совершается на ракете-носителе Falcon 9 и корабле Crew Dragon. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ракета стартовала во Флориде в 18:17 по московскому времени. На ее борту находятся бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Итан Стиббе.