Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon

На Международную космическую станцию отправился первый полностью коммерческий рейс. Он совершается на ракете-носителе Falcon 9 и корабле Crew Dragon. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ракета стартовала во Флориде в 18:17 по московскому времени. На ее борту находятся бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Итан Стиббе.
Оператором миссии выступает Axiom Space. Предполагается, что корабль состыкуется с МКС ориентировочно в 12:30 по московскому времени 9 апреля. Экипаж пробудет на станции около недели.
Полет Crew Dragon проходит в данный момент в штатном режиме. Представители Space X отмечают, что для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а для капсуля Crew Dragon — третий.