«YouTube себе приговор подписал»: реакция чиновников на блокировку канала «Дума-ТВ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор». Об этом сообщает ТАСС.

«Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее видеохостинг заблокировал канал парламента «Дума-ТВ» за «нарушение условий пользования». На нем публиковались трансляции заседания Госдумы, а также интервью депутатов.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что блокировка канала представляет собой «западную версию свободы слова». Он заявил, что таким образом YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона».

«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации», — высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал незамедлительно разблокировать канал «Дума-ТВ» и объяснить причину введения таких ограничений. «Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», — сказано в сообщении ведомства.