перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки 12:44
В Московской консерватории пройдет мультконцерт «Попурри» 11:49
В России выявили 13 573 новых случая коронавируса 11:26
YouTube заблокировал канал парламента «Дума-ТВ» 10:49
Discovery завершила поглощение WarnerMedia 10:10
Christin Hume/Unsplash
ФНС разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний 9:30
«Нашествие» вновь перенесли на следующий год 8:56
В российский прокат вновь выйдет фильм «Хиросима, моя любовь» 2:40
На журналиста Евгения Левковича составили протокол о дискредитации вооруженных сил России 2:18
Участницы Pussy Riot срезали браслеты слежения. Алехиной грозит реальный срок, Штейн покинула Россию 1:49
nerdist/Twitter
Первый комикс про Капитана Америку продали на аукционе за 3,1 млн долларов 1:07
Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге 0:13
Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:19
Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия Американской киноакадемии на 10 лет Вчера в 22:39
Минюст закрыл российские представительства Human Rights Watch и Amnesty International Вчера в 22:24
ЕС заморозил активы ВТБ и ввел санкции против Олега Дерипаски Вчера в 22:00
The Late Show with Stephen Colbert/YouTube
Вупи Голдберг сыграет Женщину-птицу в экранизации романа Нила Геймана «Сыновья Ананси» Вчера в 21:23
Минюст внес рэпера Face и адвоката Марка Фейгина в список СМИ-иноагентов Вчера в 21:21
Россияне стали лидерами по числу иностранных туристов в Узбекистане Вчера в 21:05
Фукунага приехал на Украину, Хованский снова в интернете и другие новости дня
Вчера в 20:30 дайджест
Отключить рекламу

«YouTube себе приговор подписал»: реакция чиновников на блокировку канала «Дума-ТВ»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор». Об этом сообщает ТАСС.

«Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее видеохостинг заблокировал канал парламента «Дума-ТВ» за «нарушение условий пользования». На нем публиковались трансляции заседания Госдумы, а также интервью депутатов.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что блокировка канала представляет собой «западную версию свободы слова». Он заявил, что таким образом YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона».

«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации», — высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал незамедлительно разблокировать канал «Дума-ТВ» и объяснить причину введения таких ограничений. «Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», — сказано в сообщении ведомства.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД России
Госдума
Роскомнадзор
Люди
Мария Захарова
Андрей Клишас
Вячеслав Володин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить