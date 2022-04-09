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На журналиста Евгения Левковича составили протокол о дискредитации вооруженных сил России

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

Журналиста Евгения Левковича задержали в него дома в связи с подозрением в дискредитации вооруженных сил России. Его отвезли в ОВД «Теплый Стан», где на мужчину составили протокол. Об этом Левкович сообщил в фейсбуке*.

Задержание произошло около 21:00 8 апреля в районе метро Бабушкинская. По какой причине полицейские решили отвезти Левковича в ОВД «Теплый Стан» на другом конце города, неизвестно.

После полуночи журналиста отпустили. Он пояснил, что ему предстоит суд по административному делу о дискредитации главнокомандующего ВС РФ — президента Владимира Путина.

«О том, что происходило в полиции, обещал не рассказывать, а обещания надо выполнять. Суд в понедельник, но я на него не пойду. Не вижу смысла», — добавил Левкович.

*Социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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