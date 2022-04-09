Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Италии Дарио Франческини выступил за немедленное включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его мнению, городу «грозит разрушение», передает ТАСС.

Франческини созвонился по видеосвязи с мэром Одессы Геннадием Трухановым и сказал, что история этого «прекрасного города» связана с Италией.

В середине марта Франческини заявил, что Италия поможет Украине в восстановлении разрушенного драматического театра в Мариуполе. Он добавил, что «театры всех стран принадлежат всему человечеству».