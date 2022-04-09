«Нашествие» вновь перенесли на следующий год

Музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 года, перенесли на следующий год. Об этом сообщает РБК.

Причина переноса мероприятия неизвестна. Новые даты команда фестиваля пообещала объявить позднее.

По словам организаторов, купленные билеты будут действительны и в следующем году.

Изначально «Нашествие» планировали провести в 2020 году в подмосковном Серпухове. Однако фестиваль был отменен из‑за опасности распространения коронавируса.

В 2021 году мероприятие также отменили по требованию Роспотребнадзора. Тогда организаторы предложили вернуть билеты, перенести их на следующий год или переоформить на другого человека с помощью автоматизированного сервиса.