Первый комикс про Капитана Америку продали на аукционе за 3,1 млн долларов

Экземпляр первого комикса о Капитане Америке, выпущенный издательством Marvel Comics в 1941 году, продали на аукционе за 3,1 млн доларов. Об этом сообщил Deadline.

Этот комикс стал одним из самых дорогих подобных лотов в истории. Рекорд выручки за продажу комикса с молотка принадлежит первому выпуску «Человека-паука» — его в 2014 году приобрели за 3,6 млн долларов.