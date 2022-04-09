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Первый комикс про Капитана Америку продали на аукционе за 3,1 млн долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:07

Экземпляр первого комикса о Капитане Америке, выпущенный издательством Marvel Comics в 1941 году, продали на аукционе за 3,1 млн доларов. Об этом сообщил Deadline.

Этот комикс стал одним из самых дорогих подобных лотов в истории. Рекорд выручки за продажу комикса с молотка принадлежит первому выпуску «Человека-паука» — его в 2014 году приобрели за 3,6 млн долларов.

В 1941 году комикс о Капитане Америке можно было купить всего за 10 центов. На его обложке супергерой оказывается в окружении солдат фашистской Германии и бьет кулаком лидера страны Адольфа Гитлера.

В данный момент Marvel Studios работает над четвертым фильмом о Капитане Америке. Его сценарий написал автор «Сокола и Зимнего солдата» Малкольм Спеллман совместно с Даланом Массоном.

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