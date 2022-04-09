Участницы Pussy Riot срезали браслеты слежения. Алехиной грозит реальный срок, Штейн покинула Россию

Участница Pussy Riot Люся Штейн уехала из России из‑за «военной операции» на территории Украины. Она срезала с ноги браслет слежения после того, как покинула страну. Об этом девушка cообщила в твиттере.

В интервью телеграм-каналу «Можем объяснить» Штейн заявила, что ей «надоели репрессии» против нее самой и ее близких. «Но я готова была это терпеть, однако 24 февраля все изменилось», — сказала она.

Девушка призналась, что после начала «военной спецоперации» ей стало «физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится».