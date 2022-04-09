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Участницы Pussy Riot срезали браслеты слежения. Алехиной грозит реальный срок, Штейн покинула Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:49

Участница Pussy Riot Люся Штейн уехала из России из‑за «военной операции» на территории Украины. Она срезала с ноги браслет слежения после того, как покинула страну. Об этом девушка cообщила в твиттере.

В интервью телеграм-каналу «Можем объяснить» Штейн заявила, что ей «надоели репрессии» против нее самой и ее близких. «Но я готова была это терпеть, однако 24 февраля все изменилось», — сказала она.

Девушка призналась, что после начала «военной спецоперации» ей стало «физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится».

Другая участница Pussy Riot Мария Алехина также срезала свой браслет слежения, но сделала это, не покидая России. О своем поступке она сразу же проинформировала инспектора, однако, несмотря на это, теперь ей грозит реальный тюремный срок.

«Я испытала спектр сильных эмоций в виде гнева, разочаровани и боли за то, что делают с моей страной и что в отношении других государств делается от имени моей страны», — объяснила свои действия Алехина.

Она добавила, что подписала расписку с обязательством компенсировать стоимость браслета после оглашения инспектором этой стоимости. Также активистка дала объяснение для ФСИН.

«ФСИН мое объяснение очень не понравилось. Они говорили, что оно написано „не информативно, не помуществу, про Путина вас не спрашивали“», — рассказала Алехина. Ведомство пригрозило заменить девушке наказание в виде ограничения свободы на реальный срок.

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