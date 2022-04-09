Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых

Две картины из коллекции братьев Морозовых останутся во Франции. Заявление местного министерства культуры передает BFMTV.

Одна картина «будет оставаться во Франции до тех пор, пока на ее владельца, российского олигарха, распространяются меры по замораживанию активов». Имени владельца ведомство не привело. По данным Le Monde, речь идет о картине «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, которой владеет российский бизнесмен Петр Авен (против него ввели санкции ЕС и Великобритания.

Еще одна картина — портрет Маргариты Морозовой, написанная Валентином Серовым. Она принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине. Она останется во Франции по просьбе украинских властей — «пока не появится возможность ее безопасно вернуть», уточняет телеканал.

Le Monde, в свою очередь, пишет, что вторая картина — это портрет Тимофея Морозова за авторством Серова. Ее предоставил Московский музей авангардного искусства, созданный в 2001 году российским предпринимателем и первым акционером компании по производству удобрений Acron Моше Кантором (ЕС ввел санкции против него накануне). Полотну «грозит конфискация».

Остальные картины, которых порядка 200, отправятся в Россию. Среди них — работы Гогена, Ренуара, Матисса, Боннара или Ван Гога. 4 апреля в российском посольстве во Франции сообщили «РИА Новости», что картины из коллекции Морозовых готовятся к отправке в Россию.