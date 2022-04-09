Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня

Датский Saxo Bank с 6 июня 2022 года закроет счета российских клиентов. Об этом сообщает РБК.

В письме к клиентам банк заявил, что «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу» из‑за санкций, которые были введены в отношении России. В нем уточняется, что до 6 июня россияне смогут вывести деньги, закрыть позиции или перевести бумаги другому брокеру.

Однако такие переводы будут проходить дополнительные проверки или ограничения контрагентов, из‑за чего увеличится время обработки запросов. «В некоторых случаях может быть проще закрыть позиции и просто перевести наличную сумму вместо ценных бумаг», — пояснили в банке.

Кроме того, с 8 апреля клиенты не смогут открывать новые позиции или увеличивать их размер. Также если стоимость клиентского счета превысит 100 евро, то Saxo Bank создаст отдельный счет и переведет на него денежные средства, которые превышают порог.

Отмечается, что если россияне не закроют позиции в Saxo Bank и не выведут денежные средства, то банк сделает это самостоятельно.