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«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:44

Призеры Олимпийских игр в Пекине получат денежную компенсацию вместо иностранных автомобилей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Это связано с тем, что производители иномарок не могут предоставить нужное количество автомобилей российским спортсменам. Фонд поддержки олимпийцев России награждает атлетов зарубежными автомобилями с 2006 года.

Призеры последних Игр получат от правительства обещанные 4 млн рублей за золото, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу.

В Пекине российские спортсмены выиграли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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