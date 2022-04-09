«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки

Призеры Олимпийских игр в Пекине получат денежную компенсацию вместо иностранных автомобилей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Это связано с тем, что производители иномарок не могут предоставить нужное количество автомобилей российским спортсменам. Фонд поддержки олимпийцев России награждает атлетов зарубежными автомобилями с 2006 года.

Призеры последних Игр получат от правительства обещанные 4 млн рублей за золото, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу.

В Пекине российские спортсмены выиграли 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.