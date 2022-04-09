Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Холода». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

По данным редакции, доступ к сайту ограничен на основании закона о дискредитации российской армии. Отмечается, что издание получило письмо от Роскомнадзора за три часа до блокировки.

Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова рассказала, что за последние две недели издание получило уже два предупреждения от ведомства с требованием удалить два материала про «военную операцию».

Роскомнадзор также заблокировал сайт независимого журнала о культуре, науке, искусстве и обществе «Дискурс». Доступ также ограничен на основании закона о дискредитации ВС России.