перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников 16:51
Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых 15:57
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» 15:56
Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня 15:51
В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться» 14:56
Google объяснил блокировку ютьюб-канала «Дума-ТВ» Обновлено в 14:32
Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google 14:27
Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:43
Из соцсетей Олимпийского комитета России
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки 12:44
В Московской консерватории пройдет мультконцерт «Попурри» 11:49
В России выявили 13 573 новых случая коронавируса 11:26
Discovery завершила поглощение WarnerMedia 10:10
Christin Hume/Unsplash
ФНС разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний 9:30
«Нашествие» вновь перенесли на следующий год 8:56
В российский прокат вновь выйдет фильм «Хиросима, моя любовь» 2:40
На журналиста Евгения Левковича составили протокол о дискредитации вооруженных сил России 2:18
Участницы Pussy Riot срезали браслеты слежения. Алехиной грозит реальный срок, Штейн покинула Россию 1:49
nerdist/Twitter
Первый комикс про Капитана Америку продали на аукционе за 3,1 млн долларов 1:07
Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге 0:13
Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:19
Отключить рекламу

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:56

Роскомнадзор заблокировал сайт «Холода». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

По данным редакции, доступ к сайту ограничен на основании закона о дискредитации российской армии. Отмечается, что издание получило письмо от Роскомнадзора за три часа до блокировки.

Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова рассказала, что за последние две недели издание получило уже два предупреждения от ведомства с требованием удалить два материала про «военную операцию».

Роскомнадзор также заблокировал сайт независимого журнала о культуре, науке, искусстве и обществе «Дискурс». Доступ также ограничен на основании закона о дискредитации ВС России.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Верховный суд
Люди
Таисия Бекбулатова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить