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В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Суд в Калужской области оштрафовал на 35 тыс. рублей 84-летнего художника Владимира Овчинникова за пацифистское граффити. Об этом в фейсбуке* адвокат Алексей Федяров со ссылкой на защитника Овчинникова Андрея Критского.

По словам Критского в суде, которые привел Федяров, административный протокол по дискредитации действий ВС РФ на Овчинникова составлен из‑за граффити на фасаде дома в Боровске. Художник нарисовал девочку и падающие снаряды с подписью «Остановиться».

Защита Овчинникова просила прекратить производство по делу, поскольку рисунок не содержит утверждений и сведений, которые можно истолковать как дискредитирующие какие‑либо институты, а автор выступает против жертв среди мирного населения.

Овчинников рассказал о штрафе на своей страничке в соцсети. По словам художника, его друзья и несколько неизвестных ему людей предложили финансовую помощь. В итоге собранная сумма превысила нужный размер для оплаты штрафа.

Первый штраф в размере 60 тыс. рублей за дискредитацию российской армии получил житель Кемеровской области. Полицейские нашли в сети видео с призывом принять участие в митинге против действий российских войск, а после установили его автора.

6 апреля стало известно о задержании двух петербуржцев, из‑за киндер-игрушки с прикрепленным к ней офисным стикером, на котором был написан пацифистский лозунг.

* Facebook запрещен на территории России, а компания-владелец соцсети Meta признана в стране экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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