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Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:51

Косметическая сеть Lush закроет 17 из 48 магазинов в России и уволит 200 из 500 сотрудников. Владелец российской сети британского бренда Дмитрий Азаров объяснил Forbes такое решение кризисом из‑за приостановки поставок продукции.

По словам Азарова, к закрытию и сокращениям российский Lush подтолкнуло решение головного офиса в Великобритании приостановить поставки своей продукции в Россию из‑за «спецоперации» на Украине. По его расчетам, запасов продукции Lush в России хватит не более, чем на три месяца.

«В первый месяц [после начала „спецоперации“ на Украине] какие‑либо изменения не были так ощутимы, но когда действие дошло до увольнений — стало уже тяжело», — рассказал Азаров и добавил, если поставки не возобновятся, то «это означает конец бизнеса».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Лаш Раша» на 65% принадлежит Азарову и на 35% — британской Lush. Выручка в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, прибыль — 95,5 млн рублей.

В начале апреля гендиректор британской Lush Марк Константайн рассказал, что компания списала свою долю в российском бизнесе, но Азаров «не располагает никакой информацией» об этом и долю пока не получал.

Российский Lush был создан в 2001 году по инициативе Азарова. Он отмечает, что не сможет производить и продавать продукцию под брендом Lush, если сменит название подразделения в России.

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