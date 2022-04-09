YouTube заблокировал канал парламента «Дума-ТВ»

YouTube заблокировал канал «Дума-ТВ» за «нарушение условий пользования». Об этом сообщается в социальных сетях канала.

По данным «Думы-ТВ», на канал было подписано более 145 тыс. человек а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

«Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами. Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадка», — сказано в заявлении канала.