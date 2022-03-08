Более 2 млн беженцев с Украины, меры поддержки российского общества и другие новости дня

Более 2 млн человек бежали с Украины в соседние страны после начала «военной операции» России. Среди них 103 тыс. иностранцев, сообщили в ООН.

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой и искать компромисс, как будут жить люди в Крыму, ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что Украина «не готова к ультиматумам» о признании этих территорий.

Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заменить Будапештский меморандум гарантиями безопасности от США, Турции и стран-соседей. В предложенном соглашении Россия должна признать украинскую государственность и гарантировать ненападение.

Путин пообещал семьям «с невысокими доходами» выплаты на детей. А еще он подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса, который в том числе дает право на кредитные каникулы.

Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций — 5500. На втором месте Иран (3600), на третьем — Сирия (2600).

Shell и BP откажутся от российской нефти и газа, Shell закроет свои заправки в стране. Японская платежная система JCB приостановит операции в России.

Procter & Gamble значительно сократит ассортимент в РФ. Yum! Brands, владелец KFC и Pizza Hut, прекратит инвестиции и развитие в стране.

Cloudflare отказался уходить из России, потому что стране «нужно больше доступа к интернету». «Стокманн» пока тоже не собирается прекращать работу в РФ.

Ютьюб-каналы Владимира Соловьева заблокировали. Съемки «Модного приговора» приостановили — из‑за закрытия зарубежных магазинов моделей не во что одевать.

9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнет вещание радиостанция Sputnik. Она входит в государственное МИА «Россия сегодня».