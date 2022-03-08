Ютьюб-каналы Владимира Соловьева заблокировали

В ночь на 8 марта администрация YouTube заблокировала каналы телеведущего Владимира Соловьева. Эту информацию он подтвердил в своих соцсетях.

Заблокированными оказались основной канал «Соловьев Live» и резервный «Вечер с Владимиром Соловьевым» за нарушение условий использования YouTube. Телеведущий назвал это войной, объявленной видеоплатформой и Google.

В своем телеграм-канале Соловьев поделился сообщениями с призывом «закрыть YouTube».

4 марта Соловьев жаловался на то, что YouTube не дает ему проводить стримы на канале «Соловьев Live». Ему запрещалось делать это из‑за массовых жалоб.

24 февраля Соловьев попал под санкции Евросоюза за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Накануне телеведущего внесли в санкционный список Канады.