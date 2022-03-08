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Путин пообещал семьям «с невысокими доходами» выплаты на детей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:25

Российские семьи «с невысокими доходами», в которых есть дети от восьми до 16 лет, будут получать выплаты от государства. Об этом заявил Владимир Путин в видеопоздравлении с Международным женским днем.

Президент сказал, что мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Какую сумму получат семьи и какие доходы подразумеваются под «невысокими», он не стал уточнять.

«У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет», — добавил Путин и пообещал продолжить поддержку.

Также Путин заявил, что в военных действиях России на территории Украины участвуют только профессиональные военные.

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