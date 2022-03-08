Японская платежная система JCB приостановит операции в России. Об этом сообщила компания на своем сайте.

Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты иностранных банков — в России.

По данным газеты Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.

Предполагалось, что JCB заменят ранее ушедшие из России Visa и Mastercard, в стране выпускаются кобейджинговые карты «Мир» с JCB.

Карты JCB работают в 190 странах. Сама платежная система является одной из крупнейших в мире и была создана японскими учредителями.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России 6 марта. Они будут работать по тому же принципу, что и JCB.