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Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, прекращает инвестиции и развитие в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

Американская компания Yum! Brands (владеющая брендами KFC и Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России. Она перенаправит миллион долларов Красному кресту для помощи пострадавшим на Украине, говорится в заявлении на сайте компании.

«Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность», — сказали там.

Судя по пресс-релизу корпорации, общепит в России продолжит обслуживание.

В Yum! Brands заявляют, что на сегодняшний день в России работает около 1000 ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut — почти все управляются самостоятельными владельцами по лицензии или договору франчайзинга.

В феврале Market Watch сообщила о том, что в 2021 году Yum! Brands открыла рекордное число ресторанов — новая точка начинала работать почти каждые два часа. Сколько из них пришлось на Россию, неизвестно.

С момента введения санкций против России из страны ушли на время немало зарубежных брендов. «Афиша Daily» ведет обновляемый список.

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