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Shell откажется от российской нефти и газа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:30

Компания Shell намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а также от покупки российской нефти и газа. Об этом говорится в ее заявлении.

Сначала Shell прекратит спотовые закупки российской сырой нефти и не будет продлевать срочные контракты по ней. Следом компания изменит цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить из нее российское сырье — на это уйдет несколько недель.

Также Shell закроет все автозаправки, остановит производство авиационного топлива и смазочных материалов в России и приступит к поэтапному отказу от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ (сжиженный природный газ). На последнее может уйти много времени, потому что это «сложная задача».

Shell будет проводить «тесные» консультации с правительствами по ходу выполнения шагов.

Антироссийские санкции ввели США, ЕС, Великобритания и ряд других стран из‑за военного конфликта на территории Украины. В связи с этим многие зарубежные компании приостановили или заявили о приостановке работы в России.

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