Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций. Она обошла Иран и КНДР

В отношении России ввели 5500 санкций. Это рекордное значение, свидетельствует информация специализированной базы данных Castellum.ai. Большинство новых санкций (2400) персональные, еще 343 — ограничения против организаций.

На втором месте по числу введенных против них санкций Иран (3600), за ним следуют Сирия (2600), Северная Корея (2100) и Венесуэла (700).

Против России больше всего санкций ввели США (1200), Канада (908), Швейцария (824), Евросоюз (766), Франция (760) и Австралия (633).

Новые санкции в отношении России ввели, после того как она сперва признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала «военную операцию» на Украине. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Matercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.