Зеленский заявил, что готов искать компромисс по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Россией и искать компромисс, как будут жить люди в Крыму, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так Зеленский ответил на вопрос о готовности признавать эти регионы. При этом украинский президент отметил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросам признания Крыма, ЛНР, ДНР и стремления в НАТО.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу, после того как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией», — добавил Зеленский.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия может «в один момент остановить «военную операцию» на Украине, если Киев выполнит поставленные условия — признание суверенитета ДНР и ЛНР, признание Крыма российским и установление внеблокового статуса Украины.

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, выразил надежду, что в вопросах признание Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса удастся найти решение. Он сказал, что для представителей Киева «это практически невозможно», но «между «невозможно» и «практически невозможно» большая разница».