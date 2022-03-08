перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США запрещают весь импорт российских нефти и газа 19:31
Английская Премьер-лига приостановит контракт с Okko и прекратит трансляцию матчей в России 19:25
Более 2 млн беженцев с Украины, меры поддержки российского общества и другие новости дня
19:04 дайджест
Правящая партия Украины предложила заменить Будапештский меморандум гарантиями от Турции и США 18:16
Цена бензина на американских заправках установила новый антирекорд 17:46
Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, прекращает инвестиции и развитие в России 16:56
kremlin.ru
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса 16:55
Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций. Она обошла Иран и КНДР 16:21
На Binance будут заблокированы все транзакции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России 15:41
Съемки «Модного приговора» приостановили из‑за закрытия зарубежных магазинов одежды в России 15:21
На частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнет вещать государственное радио Sputnik 15:08
Shell и BP откажутся от российской нефти и газа Обновлено в 14:44
NurPhoto/Getty Images
ООН: более 2 млн человек покинули Украину с конца февраля 14:22
Cloudflare отказался уходить из России, потому что стране «нужно больше доступа к интернету» 14:07
Сеть магазинов «Стокманн» пока не планирует уход из России 13:53
Правительство России запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из «недружественных» стран 12:56
Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно 12:56
«Зе! Президент»/YouTube
Зеленский заявил, что готов искать компромисс по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР 12:21
Японская платежная система JCB приостановит операции в России 11:57
В России выявили 66,5 тыс. новых случаев коронавируса 11:35
Отключить рекламу

Съемки «Модного приговора» приостановили из‑за закрытия зарубежных магазинов одежды в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:21

Первый канал приостановил съемки программы «Модный приговор» в том числе из‑за того, что многие зарубежные магазины одежды в России закрылись. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ведущий шоу Александр Васильев, уехавший в Париж.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал модельер.

Васильев подчеркнул, что программа не снята с производства и есть «много выпусков в запасе», но пока что телеканал отказался от трансляции развлекательных передач.

Он также назвал еще одну причину, по которой производство «Модного приговора» поставили на паузу. Васильев предположил, что «вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна».

«Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском… Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов», — считает он.

Васильев опасается того, что отечественные дизайнеры одежды могут столкнуться с нехваткой производственного материала и непринятием за рубежом.

«Все ткани — западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, за 30 лет мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят „мы возродим русскую моду“. Конечно! Если будет, из чего шить», — поделился модельер.

С момента введения санкций против России из страны ушли на время немало зарубежных брендов. «Афиша Daily» ведет обновляемый список.

События недели на afisha.ru
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Первый канал
Люди
Александр Васильев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить