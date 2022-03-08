Съемки «Модного приговора» приостановили из‑за закрытия зарубежных магазинов одежды в России

Первый канал приостановил съемки программы «Модный приговор» в том числе из‑за того, что многие зарубежные магазины одежды в России закрылись. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ведущий шоу Александр Васильев, уехавший в Париж.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал модельер.

Васильев подчеркнул, что программа не снята с производства и есть «много выпусков в запасе», но пока что телеканал отказался от трансляции развлекательных передач.

Он также назвал еще одну причину, по которой производство «Модного приговора» поставили на паузу. Васильев предположил, что «вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна».

«Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском… Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов», — считает он.

Васильев опасается того, что отечественные дизайнеры одежды могут столкнуться с нехваткой производственного материала и непринятием за рубежом.

«Все ткани — западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, за 30 лет мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят „мы возродим русскую моду“. Конечно! Если будет, из чего шить», — поделился модельер.

С момента введения санкций против России из страны ушли на время немало зарубежных брендов. «Афиша Daily» ведет обновляемый список.