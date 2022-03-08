Procter & Gamble значительно сократит ассортимент в России

Американская корпорация Procter & Gamble, владеющая многими популярными брендами, резко сократит ассортимент товаров в России. Останутся только самые важные средства гигиены и ухода за собой, говорится в письме компании к сотрудникам.

«Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни», — заявил гендиректор P&G Джон Меллер и добавил, что возможны «коррективы при необходимости».

P&G также прекратила всю инвестиционную деятельность в России и приостановила все рекламные и маркетинговые проекты, будучи одним из крупнейших рекламодателей.

Компания направила благотворительным организациям многомиллионный пакет помощи в виде денежных пожертвований и продуктов (подгузники, средства женской гигиены) для беженцев из Украины.

P&G принадлежит более 20 известных брендов — от товаров по уходу за домом до чистки зубов. Среди них Pampers, Ariel, Tide, «Миф», Always, Discreet, Blend-a-Med и другие.

После начала военных действий на Украине и ввода антироссийских санкций из России ушли несколько десятков компаний, начиная от компаний по продаже одежды и заканчивая разработчиками игр.