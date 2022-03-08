ООН: более 2 млн человек покинули Украину с конца февраля

Более 2 млн человек бежали с Украины в соседние страны после начала «военной операции» России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), одно из специализированных учреждений ООН.

«МОМ получила сегодня утром сообщения о том, что более 2 млн человек бежали с Украины в соседние государства вследствие продолжающейся войны в стране», — цитирует ТАСС сообщение организации.

В МОМ отметили, что среди беженцев 103 тыс. иностранцев из десятков государств.

Накануне в ООН заявили, что с начала «военной операции» на Украине как минимум 406 гражданских лиц были убиты, 801 — ранен.