Cloudflare отказался уходить из России, потому что стране «нужно больше доступа к интернету»

Сервис по доставке контента и защите от DDoS-атак Cloudflare отказался отключать российских пользователей, несмотря на просьбы сделать это. Об этом рассказал глава компании Мэттью Принц.

«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше» — к такому выводу пришли в Cloudflare. По данным разработчиков, по мере продвижения военного конфликта на Украине запросов от российских сетей к мировым медиа увеличилось, и это «показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России».

Полное закрытие доступа к сервисам Cloudflare в компании считают ошибкой. Уход Cloudflare почти никак не навредил бы правительству России, однако затруднил бы россиянам выход в мировой интернет и сделал бы их уязвимыми перед властями.

В компании добавили, что соблюдают введенные против России санкции, в частности они отключили некоторых клиентов от сервиса. Кроме того, Cloudflare оказывает украинским властям и коммуникационным компаниям бесплатные услуги по защите от кибератак.

Антироссийские санкции ввели США, ЕС, Великобритания и ряд других стран из‑за военного конфликта на территории Украины. В связи с этим многие зарубежные компании приостановили или заявили о приостановке работы в России.