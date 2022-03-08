На частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнет вещать государственное радио Sputnik

9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» начнет вещание радиостанция Sputnik, входящая в государственное МИА «Россия сегодня». Об этом говорится в телеграм-канале RT.

Главный редактор RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян назвала выход радиостанции в эфир исправлением исторической несправедливости и логичным шагом. По ее словам, Sputnik — абсолютный лидер по цитируемости среди всех российских радиостанций.

9 марта в эфире Sputnik прозвучат программы Германа Клименко, Марии Захаровой, Армена Гаспаряна, Евгения Примакова, Анатолия Вассермана, Константина Косачева и Дмитрия Пучкова (Гоблина).

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, Republic*, «Собеседник», «Агентство», а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

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