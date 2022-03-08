Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса, который вводит в том числе право на новые кредитные каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди мер — возможный мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также IT-компаний в 2022–2024 годах, возможность вести деятельность без продления лицензии, упрощение госзакупок и право правительства оперативно повышать пенсии.

Право на кредитные каникулы могут получить граждане, малые и средние предприятия, в том числе по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. До 30 сентября они могут обратиться к кредитору с требованием предоставить им отсрочку или уменьшение размера займа.

Это право предоставят компаниям и гражданам, чей доход упал более чем на 30%, если кредит не больше установленного правительством уровня и если заемщик уже не находится на таких каникулах. Отсрочка или льготы по займу могут предоставляться на срок не более полугода.