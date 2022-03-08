Сеть магазинов «Стокманн» пока не планирует уход из России

Ни одна компания, представленная в сети магазинов «Стокманн», пока не планирует прекращать работу в России. Об этом заявила член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко, пишет агентство «Москва».

По словам Рябко, уход с рынка — это сложная процедура, связанная с увольнением людей, реализацией остатков и закрытием юридических лиц. «Сейчас все компании обозначили конец мая как срок принятия решения. Предполагаю, что, если текущая ситуация не нормализуется к этому времени, бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России. Но, например, французские бренды продолжают свою работу», — отметила представительница компании.

Она добавила, что большая часть партнеров, которые объясняют приостановку продаж в России политическими причинами подчиняются головным офисам. А сами российские представительства брендов-партнеров «Стокманн» связывают перерыв в продажах с нарушением логистических цепочек, санкциями на осуществление платежей и ростом курсов валют. По словам Рябко, эти причины решаемы, а закрытия временны.

В январе «Сбер» решил купить 100% сети универмагов «Стокманн» в России. В «Сбере» заявили, что хотят сделать «Стокманн» и маркетплейс «СберМегаМаркет» стратегическими партнерами, а позже интегрировать их друг с другом.

После начала «военной операции» России на Украине множество зарубежных брендов решили приостановить деятельность в РФ. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, Ikea, Jysk и Marks & Spencer.