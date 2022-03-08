перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Shell откажется от российской нефти и газа 14:30
NurPhoto/Getty Images
ООН: более 2 млн человек покинули Украину с конца февраля 14:22
Cloudflare отказался уходить из России, потому что стране «нужно больше доступа к интернету» 14:07
Сеть магазинов «Стокманн» пока не планирует уход из России 13:53
Правительство России запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из «недружественных» стран 12:56
Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно 12:56
«Зе! Президент»/YouTube
Зеленский заявил, что готов искать компромисс по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР 12:21
Японская платежная система JCB приостановит операции в России 11:57
В России выявили 66,5 тыс. новых случаев коронавируса 11:35
Procter & Gamble значительно сократит ассортимент в России 10:59
Путин пообещал семьям «с невысокими доходами» выплаты на детей 10:25
Урал LIVE/YouTube
Ютьюб-каналы Владимира Соловьева заблокировали 8:52
Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране. Но запретила поставки оружия на Украину Вчера в 21:06
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился Вчера в 20:57
Неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине Вчера в 20:42
Ubisoft приостановила продажи игр в России Вчера в 19:54
ООН: за время военного конфликта на Украине погибли более 400 мирных жителей Вчера в 19:26
Евро по 150 рублей, 6 млн скончавшихся от коронавируса в мире и другие новости дня
Вчера в 19:01 дайджест
Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров Вчера в 18:11
Совет директоров «ВКонтакте» покинули иностранцы Вчера в 16:47
Отключить рекламу

Сеть магазинов «Стокманн» пока не планирует уход из России

Семён Гудошников
Сегодня в 13:53

Ни одна компания, представленная в сети магазинов «Стокманн», пока не планирует прекращать работу в России. Об этом заявила член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко, пишет агентство «Москва».

По словам Рябко, уход с рынка — это сложная процедура, связанная с увольнением людей, реализацией остатков и закрытием юридических лиц. «Сейчас все компании обозначили конец мая как срок принятия решения. Предполагаю, что, если текущая ситуация не нормализуется к этому времени, бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России. Но, например, французские бренды продолжают свою работу», — отметила представительница компании.

Она добавила, что большая часть партнеров, которые объясняют приостановку продаж в России политическими причинами подчиняются головным офисам. А сами российские представительства брендов-партнеров «Стокманн» связывают перерыв в продажах с нарушением логистических цепочек, санкциями на осуществление платежей и ростом курсов валют. По словам Рябко, эти причины решаемы, а закрытия временны.

В январе «Сбер» решил купить 100% сети универмагов «Стокманн» в России. В «Сбере» заявили, что хотят сделать «Стокманн» и маркетплейс «СберМегаМаркет» стратегическими партнерами, а позже интегрировать их друг с другом.

После начала «военной операции» России на Украине множество зарубежных брендов решили приостановить деятельность в РФ. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, Ikea, Jysk и Marks & Spencer.

Подробности по теме
H&M, IKEA, Zara: какие магазины приостанавливают работу в России?
H&M, IKEA, Zara: какие магазины приостанавливают работу в России?
События недели на afisha.ru
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить