Правящая партия Украины предложила заменить Будапештский меморандум гарантиями от Турции и США

Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заменить Будапештский меморандум гарантиями безопасности от США, Турции и стран-соседей. Об этом говорится в заявлении партии.

Россия в предложенном соглашении должна юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать Украине.

Партия отметила, что даже теоретически не рассматривает возможность отказа от каких‑либо территорий — Луганской, Донецкой областей или Крыма.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США и до настоящего момента не был ратифицирован ни одной из стран. В рамках соглашения Украина отказывалась от ядерного оружия, а другие государства-подписанты гарантировали ей безопасность.