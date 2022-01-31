Оксимирон в тиктоке, еще один южнокорейский сериал в топе Netflix и другие новости дня

В России очередной антирекорд по заболеваемости ковидом — 124 070 выявленных случаев за сутки. В Москве стартовала вакцинация подростков и впервые за пандемию развернуты дополнительные койки для детей с коронавирусом.

На 85-м году жизни умер сценарист и режиссер Виктор Мережко. Он снял сериалы «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск», «Не ждали» и многие другие.

Spotify начнет отмечать подкасты с обсуждением коронавируса после требования Нила Янга удалить его музыку с платформы. Джо Роган извинился за подкаст с фейками о вакцинации, из‑за которого музыкант и выдвинул это требование.

В ближайшие годы в Москве может появиться водный аэроэкспресс до аэропорта Жуковский. Но вначале власти хотят разобраться с регулярными маршрутами в городской черте.

Оксимирон добрался до тиктока! В первом ролике он поблагодарил слушателей за поддержку его недавнего альбома «Красота и уродство».

Dolce & Gabbana выпустил сумку с персонажами, которые очень похожи на Леонида Каневского. «И куда обратиться за своим гонораром?» — отреагировал ведущий программы «Следствие вели…».

Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020, будет выступать за английский «Брентфорд». Предыдущий клуб спортсмена — миланский «Интер» — разорвал с ним контракт, поскольку правила Италии запрещают играть футболистам с кардиостимуляторами.

Бенедикт Камбербатч, Лора Дерн и Ноа Джуп сыграют в фильме Джастина Курцела «Утро». Картина расскажет о мире, в котором человечество изобрело таблетку, позволяющую не спать.

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил мировой чарт Netflix спустя день после премьеры. В центре сюжета — группа старшеклассников, запертых в школе во время нашествия зомби.

Netflix опубликовал трейлер продолжения «Техасской резни бензопилой», а Warner Bros. — новый отрывок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Doja Cat выпустила клип на песню «Get Into It (Yuh)». В ролике она спасает своего кота от инопланетян при помощи… тверка!