Джо Роган извинился за подкаст с фейками о вакцинации. Spotify запустил раздел о COVID-19

Джо Роган, американский блогер, автор подкаста The Joe Rogan Experience с 11 млн слушателей на платформе Spotify, извинился за выпуск с фейками о пандемии. Сообщение появилось в его инстаграм-аккаунте.
Скандал, связанный с популярным шоу, разгорелся после того, как ведущий пригласил в качестве гостя исследователя Роберта Мэлоуна, известного распространением ненаучной информации о COVID-19.
«Простите, если довел вас до бешенства», — заявил Роган. Он добавил, что отныне станет приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам. «Я сделаю все возможное, чтобы попытаться сбалансировать эти более спорные точки зрения с мнениями других людей, чтобы найти лучший взгляд на проблему», — сказал ведущий.
О балансе говорит и генеральный директор Spotify Дэниел Эк. Его пост появился в блоге сервиса с разницей в несколько часов с заявлением Рогана. «Мы не были достаточно прозрачны в отношении политики по контенту. Мы должны сделать больше, чтобы сбалансировать ситуацию».
Что шеф Spotify имеет в виду? Платформа запустит раздел с информацией о коронавирусе от официальных организаций, медиков и ученых и начнет помечать подкасты, где обсуждается пандемия. Ссылка из отметки будет вести на страницу с подтвержденными данными.
Spotify говорит, что это первый подобный шаг со стороны крупной подкаст-платформы. Компания также сделала публичной политику по контенту, в которой она объясняет авторам выпусков, что они ответственны за их содержание, и говорит о возможности удаления эпизодов, нарушающих правила сервиса. Эк добавил, что сервис не хочет выступать в роли контент-цензора.
На момент публикации ни один из подкастов Рогана, вызвавших возмущение из‑за фейк-ньюс, не был удален с площадки, а собеседник The Wall Street Journal заявил, что Spotify не планирует этого делать.
Источник газеты добавил, что около 40 эпизодов шоу были удалены ранее из‑за нарушения правил, но ни один из них не был связан с пандемией. В 2020 году платформа приобрела эксклюзивные права на шоу Рогана за 100 млн долларов.
После выпуска с фейками о пандемии именитый рок-музыкант Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify. «У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — отметил он. Стриминговая платформа убрала его альбомы из открытого доступа.
У музыканта было 2,6 млн подписчиков и около шести миллионов прослушиваний ежемесячно. Музыканта поддержала фолк-исполнительница Джонни Митчелл. Она заявила, что удалила свои треки с площадки, однако на момент публикации они все еще доступны.
В начале января группа из 270 ученых, профессоров и медицинских работников опубликовала открытое письмо в Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте. В особенности они отмечали несоответствующие действительности высказывания о пандемии COVID-19.