Джо Роган извинился за подкаст с фейками о вакцинации. Spotify запустил раздел о COVID-19

Скандал, связанный с популярным шоу, разгорелся после того, как ведущий пригласил в качестве гостя исследователя Роберта Мэлоуна , известного распространением ненаучной информации о COVID-19.

Джо Роган , американский блогер, автор подкаста The Joe Rogan Experience с 11 млн слушателей на платформе Spotify, извинился за выпуск с фейками о пандемии. Сообщение появилось в его инстаграм-аккаунте.

«Простите, если довел вас до бешенства», — заявил Роган. Он добавил, что отныне станет приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам. «Я сделаю все возможное, чтобы попытаться сбалансировать эти более спорные точки зрения с мнениями других людей, чтобы найти лучший взгляд на проблему», — сказал ведущий.

О балансе говорит и генеральный директор Spotify Дэниел Эк. Его пост появился в блоге сервиса с разницей в несколько часов с заявлением Рогана. «Мы не были достаточно прозрачны в отношении политики по контенту. Мы должны сделать больше, чтобы сбалансировать ситуацию».

Что шеф Spotify имеет в виду? Платформа запустит раздел с информацией о коронавирусе от официальных организаций, медиков и ученых и начнет помечать подкасты, где обсуждается пандемия. Ссылка из отметки будет вести на страницу с подтвержденными данными.

Spotify говорит, что это первый подобный шаг со стороны крупной подкаст-платформы. Компания также сделала публичной политику по контенту, в которой она объясняет авторам выпусков, что они ответственны за их содержание, и говорит о возможности удаления эпизодов, нарушающих правила сервиса. Эк добавил, что сервис не хочет выступать в роли контент-цензора.

На момент публикации ни один из подкастов Рогана, вызвавших возмущение из‑за фейк-ньюс, не был удален с площадки, а собеседник The Wall Street Journal заявил, что Spotify не планирует этого делать.

Источник газеты добавил, что около 40 эпизодов шоу были удалены ранее из‑за нарушения правил, но ни один из них не был связан с пандемией. В 2020 году платформа приобрела эксклюзивные права на шоу Рогана за 100 млн долларов.