В России выявили 124 070 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд

За последние сутки в России выявили 124 070 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это вновь максимальное значение, которое устанавливается уже одиннадцатый день подряд.
На первом месте Москва — 23 417 заражений, это на 613 меньше показателя днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Челябинская область, Пермский край, Ханты-Мансийский АО, Якутия, Ростовская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 861 077. За сутки умерли 621 человек, за все время — 331 349. Выздоровели 30 130 человек, за весь период — 10 248 281. Число госпитализаций за сутки составило 9090.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 375,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (75,5 млн), на втором — Индия (41,3 млн). За ними идут Бразилия (25,3 млн), Франция (19 млн) и Великобритания (16,4 млн).