В России выявили 124 070 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд

За последние сутки в России выявили 124 070 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это вновь максимальное значение, которое устанавливается уже одиннадцатый день подряд.

На первом месте Москва — 23 417 заражений, это на 613 меньше показателя днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Челябинская область, Пермский край, Ханты-Мансийский АО, Якутия, Ростовская и Свердловская области.