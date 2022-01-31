Бенедикт Камбербатч сыграет в новом фильме Джастина Курзеля о фантастическом мире без снов

Бенедикт Камбербатч, Лора Дерн и Ноа Джуп сыграют в новом фильме Джастина Курзеля («Макбет») под названием «Утро». Об этом сообщает Deadline.

Действие картины происходит в недалеком будущем, где человечество изобрело таблетку, избавляющую от необходимости спать. А с помощью искусственного солнца утренний свет никогда не перестает светить. Однако подросшее поколение, лишенное сна, задумывается о восстании, что вернуть его себе.

Дерн сыграет амбициозную Кэти, которая была одним из первых сторонников бессонного мира. Однако она меняет свое мировоззрение, когда ее сын Дэнни (Джуп) метает увидеть сны после смерти отца Фрэнка (Камбербатч).

Сценарий к фильму написал Сэм Стайнер. Продюсированием проекта займется Лиа Кларк совместно с Адамом Экландом.

«„Утро“ — это радостная, размышляющая и вызывающая история о реальности, не столь далекой от нашей собственной, где увлеченность продуктивностью разрушила нашу способность общаться, горевать и любить», — заявил Экланд.